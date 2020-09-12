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محمود مسلم

جامعة أكسفورد تستأنف التجارب السريرية

كتب:

وكالات
04:24 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الفيروس القاتل يهدد العالم

الفيروس القاتل يهدد العالم

أعلنت جامعة أكسفورد، استئناف التجارب السريرية النهائية للقاح فيروس كورونا في بريطانيا، بعد توقفها إثر مرض أحد المتطوعين في التجارب. 

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، كشف عن تحركات مصر الكثيفة لتطوير وتوفير مصل "آمن وفعال" ضد الفيروس، لافتا إلى أن مصر اتفقت على حجز 30 مليون جرعة من لقاح "أكسفورد" حال ثبوت أمانه.

وكانت شركة أسترازينيكا قد أكدت أن توقف التجارب السريرية النهائية للقاح كورونا "إجراء روتيني" يتم في حالة إصابة أي مشترك بأي "مرض غير واضح".

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