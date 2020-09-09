وقف تجارب لقاح أكسفورد بعد مرض أحد المشاركين.. و"الصحة" تطمئن المصريين

توقفت التجارب السريرية النهائية مؤقتًا للقاح فيروس كورونا الذي طوّرته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد بعد مرض أحد المشاركين في التجارب في بريطانيا.

ووصفت شركة "أسترازينيكا" الأمر بأنَّه "إجراء روتيني" يتمّ في حالة إصابة أي مشترك بأي "مرض غير واضح"، ويتمّ تتبع نتائج تجارب اللقاحات عن كثب في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرته شبكة "بي بي سي".

وطمأنت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المواطنين، خلال تعليقها على توقف تجارب لقاح أكسفورد، بقولها إنَّ اللجنة تعاقدت مع مؤسسة اللقاحات العالمية التي توفر اللقاح للعالم كله، وجرى حجز حصة مصر من لقاح اكسفورد، مضيفة "لكن لن نأخذ اللقاح إلا بعد التأكّد من سلامته وفعاليته ومأمونيته".

جيهان العسال: مراحل التجارب السريرية مهامها التأكّد من سلامة اللقاح وفعاليته

وتابعت "العسال"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ مراحل التجارب السريرية مهامها التأكّد من سلامة اللقاح وفعاليته، فإذا تمّ العثور خلال أي مرحلة على أي أمر شيء خطأ أو اكتشاف إصابة المشاركين بأي مرض غير واضح، يتمّ وقف التجارب عليه، مؤكّدة "لن نحصل على أي لقاح إلا بعد التأكّد الكافي من سلامته".

ويُنظر إلى لقاح شركة "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد على أنَّه منافس قوي بين عشرات اللقاحات التي يتمّ تطويرها على مستوى العالم.

كانت وزارة الصحة، ذكرت سابقًا إنَّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مبينة أنَّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس ، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.