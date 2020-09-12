صورة.. لقاح كورونا الصيني "بمشاركة متطوعين مصريين"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، التي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة، والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكّد حرص مصر على المشاركة مع دول العالم، للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنَّ مشاركة مصر في هذه التجربة، تأتي من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم، في مختلف القارات، التي ستسهم جهودهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من اخطار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنَّ تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية"، وتتم في 4 دول عربية، وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من: "الإمارات والبحرين والأردن ومصر".

وأشارت إلى أنَّ المستهدف من إجراء تلك التجارب، 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتمّ إجراءها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنَّه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب، من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب، جرعتين من التطعيم بينهم 21 يوماً، حيث سيتمّ متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.