ولاية برازيلية تخطط لاختبار لقاح كورونا الروسي

ذكرت صحيفة Folha de Sao Paolo، أنّ ولاية باهيا البرازيلية، اتفقت مع موسكو على الحصول على معطيات عن اللقاح الروسي ضد كوفيد-19، وتعتزم إجراء اختبارات سريرية له.

وأضافت الصحيفة: "وقعت حكومة ولاية باهيا اتفاقية يوم 8 سبتمبر، تعهدت فيها بضمان سرية المعطيات الخاصة باللقاح الذي تم تطويره في روسيا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووفقا لوسائل الإعلام البرازيلية، تعتزم البرازيل أيضا دراسة تأثير اللقاح على السكان من أصول عرقية غير روسية.

وأشارت إلى أنّه يتوجب على الحكومة الإقليمية، الحصول على إذن من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية (Anvisa) واللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث (Conep)، لكي تتمكن من القيام بذلك.

في أوائل سبتمبر، أعلنت سلطات ولاية بارانا البرازيلية، أنّها وعلى أساس اتفاقية ثنائية مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، ستبدأ اختبار لقاح Sputnik-V الروسي ضد كوفيد-19. ونوهت بأنّ الاختبارات ستبدأ في أكتوبر وستشمل 10000 من العاملين الطبيين المتطوعين.

وتشمل الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الروسي، إضافة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، إنتاج اللقاح وتوزيعه في البرازيل.