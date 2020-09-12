القومي للبحوث: بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

أكد مصدر مسئول بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل يجرى حاليا على قدم وساق للانتهاء من ملف اللقاح المصري لفيروس كورونا "كوفيد 19"، المحضر في معامل المركز، وذلك للبدء في التجارب الإكلينيكية على المتبرعين، مضيفا أنه يجرى أيضا العمل على الانتهاء من تجارب الحيوانات بشأن الـ 3 أمصال الأخرى المعدة للفيروس.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "لوطن"، أنه يجرى حاليا التنسيق مع هيئة الدواء المصرية، بشأن الإعداد لإجراء التجارب الإكلينيكة للقاح المصري على المتبرعين بدءا من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن غدا الأحد، ستصدر التصاريح اللازمة بشأن البدء على المتبرعين، موضحا أنه تم اختيار 100 متبرع حتى الآن لبدء التجارب عليهم، بعدد من المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كمرحلة أولى من مرحلة التجارب، مؤكدا أن جميع المتبرعين تم اختيارهم وفقا للمعايير الصحية المتبعة والموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، بشأن اختيار المتبرعين "صحتهم تمام".

100 متبرع للمرحلة الأولى في التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري

وأكد المصدر، أن التجارب على الحيوانات أثبتت سلامة وصحة اللقاح، موضحا أنه "آمن 100% أن شاء الله، ولولا ذلك لم نكن نبدأ التجارب على المتبرعين"، مشيرا إلى أن مراحل التجارب على المتبرعين يسير وفقا لمراحل، حتى الانتهاء من فعالية اللقاح، قائلا:" اختيار المتبرعين تم للفئات العمرية من 18 عاما وحتى 55 عاما، وصحته سليمة 100%، وليس مصابا بأي مرض سواء سكر أو ضغط أو كورونا أو أي مرض مزمن، وذلك حتى نستنتج التقارير بشأن فعالية اللقاح".

اختيار المتبرعين وفقا للمعايير الصحية المتبعة في التجارب الإكلينيكية

وتابع المصدر، أن سبب تأخر البدء في الإجراءات بشأن التجارب الإكلينيكية للقاح يرجع لكثرة الروتين وأخذ الموافقات اللازمة، فضلا عن أنه لاتوجد أي شركة دواء في مصر تنتج لقاحات، بما فيهم المصل واللقاح، الذي يقتصر دوره على التعبئة فقط، موضحا أن إحدى الشركات تطوعت بإنشاء خط إنتاج للقاح المصري، منوها إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل كاملة في المؤتمر الصحفي المرتقب تنظيمه خلال الفترة القليلة المقبلة.