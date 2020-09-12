جسر المحبة.. مصر تكثف دعمها للسودان بمساعدات جديدة (فيديو)

واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كل أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق في محنته الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق والمتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة.

وأقلعت طائرتان عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى مطار الخرطوم محملتين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.

وأعرب المسئولون في دولة السودان عن عميق الشكر والامتنان لجهود مصر والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات هو جسر للمحبة والترابط التاريخي بين مصر والسودان.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور مصر المحوري، باعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكل دول القارة السمراء، خاصة في أوقات المحن والأزمات.