ضبط 301 مخالفة وصرف سلع تموينية بـ28.5 مليون جنيه بالأقصر

كشف وكيل وزارة التموين بالأقصر، الدكتور تامر صلاح، عن أنه تم خلال الفترة من الأول حتى 10 سبتمبر 2020، تحرير 301 محضر ومخالفة تموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات.

وأشار "صلاح" إلى أنه تم، خلال نفس الفترة، صرف سلع تموينية بمبلغ 28.5 مليون جنيه، وبنسبة 66.3% من إجمالي قيمة الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وتابع أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية، بمبلغ 1.26 مليون جنيه، فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس الماضي، لعدد 56833 بطاقة تموينية، كما تم صرف 27.6 مليون رغيف خبز بلدي بالبطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم، بمعدل 2.7 مليون رغيف، كما تم صرف 1761 طن دقيق بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين.