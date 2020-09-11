غدا.. مطار الأقصر الدولي يستقبل رحلة من القاهرة

يستقبل مطار الأقصر الدولي، رحلة داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولي، غدًا السبت، ضمن 9 رحلات لشركة "مصر للطيران" بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، و3 رحلات إلى الغردقة ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، و4 رحلات شحن جوي، لنقل ما يقرب من 4800 راكب.

وبدأ مطار الأقصر الدولي، منذ أوائل سبتمبر، تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع الوافدين من الخارج، دون إجراء تحليل PCR الخاص بالكشف عن فيروس "كورونا"، بمن فيهم حاملو الجنسية المصرية، تنفيذًا لتعليمات سلطة الطيران المدني المصري لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، حتى إصدار تعليمات أخرى.

واتخذت سلطات المطار العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في تلك الظروف الراهنة، وفقاً لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، تمهيداً لاستقبال الرحلات الجوية تزامناً مع استئناف النشاط السياحي، بعد توقف دام أكثر من 5 شهور نتيجة جائحة كورونا.