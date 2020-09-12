غدا.. محافظ القاهرة يوزع 3 آلاف شهادة أمان فئة 500 جنيه بالأسمرات

يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة،غدا، توزيع 3 آلاف شهادة أمان فئة 500 جنيه على المرأة المعيلة بحي الأسمرات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

من ناحية أخرى، تواصل محافظة القاهرة تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات ونقل السكان لمشروعات الإسكان الجديدة مثل الأسمرات، ضمن توجيهات الدولة لتوفير حياة كريمة لهم تشمل الخدمات والمرافق.

وترصد السطور التالية، معلومات مهمة عن مشروع "الأسمرات 3"، والخدمات المقامة على المشروع، والمناطق المستهدف تسكينها، إذ تتمثل المرحلة الثالثة في إنشاء 7298 وحدة سكنية بإجمالي 124 عمارة، وبتكلفة 1.75 مليار جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ31 ألف نسمة.

تتكون كل عمارة من 60 وحدة سكنية ومصعدين و4 خزانات مياه علوية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 65 فدانا مقسمة على النحو التالي، العمارات مقامة على 34 فدانا، والخدمات على 8.2 فدان، أما الطرق والمناطق المفتوحة فتشغل مساحة 22.8 فدان.

أما خدمات المشروع فتتنوع بين المدينة الشبابية الرياضية، والتي تضم نادياً اجتماعياً ورياضياً و4 ملاعب متعددة الاستخدام وملعب كرة قدم و3 حمامات سباحة ومسجداً وكنيسة، فضلا عن مجمع مدارس يضم مدرسة تعليم أساسي ومدرسة ثانوي صناعي، ومبنى التضامن الاجتماعي الذي يشمل بنك ناصر، ومركز رعاية المسنين ووحدة اجتماعية، ورعاية الطفولة والأمومة، وقاعات متعددة الاستخدام، و5 حضانات بما يعادل مساحة 460م2 للحضانة.

يضم مشروع الأسمرات 3 نحو 4 وحدات صحية ومجمع المخابز ومنافذ بيع السلع، أما المناطق غير الآمنة المستهدف تسكينها في الأسمرات 3، فهي 4085 أسرة من مناطق السحيلة وشارع المحطة بأسطبل عنتر وحسن أنور وبني هلال من المدابغ، وبطن البقرة "جزئي" وكوم غراب بحي مصر القديمة، إضافة لتسكين 2103 أسرة من منشأة ناصر وتحديدا مناطق الشهبة ووادي فرعون والرزاز ومنطقة شارع أحمد هاشم والمعدسة.

كما تضم الأسمرات 3 تسكين نحو 1110 أسر من شارع المحجر والحطابة وعرب اليسار بأحياء دار السلام والخليفة.

وفى وقت سابق، في خطوة تشجيعية للمواطن للتصالح في قانون مخالفات البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن خطوات تشجيعية للمواطن للتصالح فى قانون مخالفات البناء فى فتح الباب لتقسيط مخالفات البناء على 3 أقساط دون فرض أي فوائد إضافية، وتقدم "الوطن" آليات تقييم المخالفات وطرق تقسيطها.

- تتولى لجنة داخلية داخل كل محافظة؛ لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

- تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات.

- لن يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2000 جنيه.

- يجوز تقسيط المخالفة على 3 أقساط سنوية دون فوائد، بشرط إقرار اللجنة الموافقة وتصنيفه كـ"غير قادر على السداد مرة واحدة".

- خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، وسددت من ذوي الشأن "صاحب الوحدة السكنية أو العقار".