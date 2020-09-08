محافظ القاهرة: إزالة 348 عقار بروض الفرج ونقل 1280 أسرة للمحروسة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم إزالة ٣٤٨ عقار بمنطقة سيدي فرج العشوائية بحي روض الفرج، والتي تقع على مساحة 7,5 فدان، ونقل المستحقين بإجمالى ١٢٨٠ أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة ١، بحي السلام ثان المزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين، في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقي سكان العشوائيات الخطرة إليها، مضيفا أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي يتم إزالتها واستغلالها في تقديم الخدمات التي تحتاجها كل منطقة.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة منطقة سيدي فرج العشوائية "عزبة الصفيح" بروض الفرج.