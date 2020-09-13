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حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بخوفه وقلقه الشديد باستمرار على المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

يقف بجانبك الأصدقاء وقد تجمعك بهم مشاريع واعدة ويملئُك الحماس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمدك بطاقة عاطفية وذلك كفيل بتحويل الأحلام لواقع ملموس.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

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