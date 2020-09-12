الإسكان: تسليم وحدات العاشر يونيه 2021

أعلنت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة المصرية تدعم مشروع الإسكان الاجتماعي، بمبالغ طائلة، مشيرة إلى أن الوحدة التي يصل سعرها لـ250 ألف جنيه، تدعمها الدولة بنفس المبلغ تقريبا.

وأوضحت أن قيمة دعم المرافق وحده يبلغ 62 ألف جنيه، بينما يبلغ دعم الفايدة 120 ألف جنيه، وهناك 38 ألف جنيه تدفع كحق انتفاع بالأرض، ليصبح إجمالي الدعم حوالي 200 ألف إلى 250 ألف تقريبا، وهو مبلغ كبير للغاية تتحملة الدولة لخدمة المصريين.

وأضافت في تصريحات صحفية صحفية اليوم، أن هناك إقبال كبير على مشروع الإسكان الاجتماعي، وندعو جموع المستفيدين عدم تسلم وحداتهم حال وجود أي ملاحظات على التشطيب، لأننا ندفع للمقاولين كافة مستحقاتهم، وبالتالي يجب أن نحصل على أفضل خدمة وأعلى جودة.

وقالت عبدالحميد: سنبدأ خلال مارس القادم في الاستعلام عن المستفيدين، من الإعلان العاشر، على أن يبدأ تسليم الوحدات السكنية خلال يونيه 2021.