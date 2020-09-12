وزيرة التضامن تشهد افتتاح فرع الشهيد منسي بأحد مقرات جمعية رسالة

شهدت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج اليوم، افتتاح فرع الشهيد أحمد منسي، في أحد مقرات جمعية رسالة للأعمال الخيرية -فرع مصدق بالدقي- وذلك بحضور الدكتور شريف عبدالعظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، يأتي افتتاح المقر تخليدا لذكري الشهيد قائد معركة البرث.

وأشادت الوزيرة، بدور جمعية رسالة، حيث أتمت الجمعية عشرين عاما من العمل الانساني والتنموي، وحرصت الوزيره أثناء الزيارة، على تفقد جميع النشاطات من داخل الفرع، حرصا على متابعه أعمال رسالة، و دورها داخل المجتمع المدني.

وأشارت القباچ، إلى دور رسالة ودعمها الكامل للقوات المسلحة، في استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية، في سبيل رفعة وأمن الوطن، مضيفه أنه إطلاق اسم الشهيد أحمد منسي بطل القوات المسلحة على أهم مبانيها بالقاهرة، تخليدا لذكراه، يعد تخليد للعمل.

وأكدت جمعية رسالة سابقًا عند إعلانها إطلاق اسم الشهيد على أحد مقراتها، على دعمها الكامل للقوات المسلحة، في استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية، في سبيل رفعة وأمن الوطن.

يذكر أن جمعية رسالة للأعمال الخيرية، دائمًا تكون صاحبة السبق عند دعم البلد، سواء شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم حماية للبلد، كما ساهمت جمعية رسالة في حل أزمة كورونا، حيث أطلقت تحدي الخير، لاحتواء آثار مكافحة فيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا من عمال اليومية والحرف اليدوية، التي ستتأثر بشده بانقطاع أعمالها، وساهمت المبادرة، في مساعدة مئات الآلاف من الأسر المتضررة.