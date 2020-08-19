"التضامن": أطفال بلا مأوى توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة

‏وقعت وزارة التضامن الاجتماعي "البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى"، بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية بهدف تعزيز التعاون في مجال أطفال بلامأوى.

يهدف البروتوكول إلى دعم إحدى الوحدات المتنقلة التابعة لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوى، بالإضافة لتكوين وحدات تطوعية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدريب فرق المتطوعين المرشحين للعمل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقديم وجبات غذائية وأغطية وملابس للفئة المستهدفة.‏

وقال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوى، إن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هناك 4 جمعيات أهلية شريكة تدير الوحدات المتنقلة.

وأضاف يوسف وفق بيان لوزارة التضامن، اليوم، أن الوزارة استضافت جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الأطفال بلامأوى وعددها 25 مؤسسة أهلية ومنظمة دولية لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني إيمانا بأهمية قيام الشراكة بين الجانبين تحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 13 محافظة الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، وبورسعيد، الغربية، الفيوم وبتمويل 164 مليون جنيه".