حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يقدس مولود برج الدلو الروابط الأسرية، يحب الخير ويحاول أن يشارك فى الأعمال التطوعية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة، وعليك أن تنظم جهودك ولا تبعثر طاقتك لتوظف جهودك في مسار سليم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ضغوط كبيرة، ويجب أن تنظم أفكارك لتتقدم نحو من تحب بخطى ثابتة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.