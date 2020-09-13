حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء بها وتحليلها، كما يستطيع أن يقرأ إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يدفعك الوضع الفلكي لمعالجة الروتين بالتجديد، وتنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يمدك بدفء المشاعر، ويمنحك ذلك استعدادا للتسامح ولإصلاح علاقتك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.