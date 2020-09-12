«الزراعة»: استصلاح فدان واحد يكلف الدولة 500 ألف جنيه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن التوسع الرأسي في الأراضي الزراعية واستصلاحها، يكلف الدولة مليارات الجنيهات، حيث يكلف استصلاح الفدان الواحد، مبلغ الـ500 ألف جنيه.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية "DMC"، أن مثل تلك الأراضي المستصلحة، تأخذ الكثير من الوقت، حتى تستطيع الدولة الاستفاده منها في الزراعة، موضحاً أن البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، يكلف الدولة مبالغ طائلة لاستصلاح أراضٍ جديدة، كما يكلفها مليارات الجنيهات، في إدخال المرافق للمباني التي تم بناؤها بشكل عشوائي.

وأكد أن الاعتداء على الرقعة الزراعية، يعني مساس الأمن الغذائي المصري، وذلك لأنه يجب على الجميع الحفاظ على الأراضي الزراعية والعمل على توسيع الرقعة الزراعية، وليس السعي لانتقاصها، مع زيادة حجم الاستثمارات فيها، مشيرا إلى أنه يتم زراعة ما يقرب من 6.4 مليون فدان بالأراضي القديمة، بخلاف استحداث أراض جديدة ليصل مجموعها لـ10 ملايين فدان، وهي ما تكفي احتياجات المواطنين حاليا، كما يتم استيراد بعض السلع الاستراتيجية من الخارج: "الدولة بتضخ استثمارات ضخمة لعمل اكتفاء ذاتي من الأصناف والمحاصيل المستوردة".