محافظ الجيزة يقرر تخفيض قيمة التصالح بمخالفات البناء بنسبة 15%

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، القرار رقم 1170 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء، تيسيراً على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

راشد: 50 جنيهاً للتصالح السكني بالقرى والنجوع والعزب و20% تخفيضاً للأنشطة التجارية والصناعية والخدمية

وجاء قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمة مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة، والواردة بالقرارات السابقة، لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح.

كما شمل قرار المحافظ تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع، بنسبة 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقاً في هذا الشأن، وبحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون، وهو 50 جنيهاً للمتر المسطح.

كما أكد محافظ الجيزة أنه تقرر تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بنسبة 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة، وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون، والبالغة 50 جنيهاً للمتر المسطح.

وأضاف المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح، بعد مراعاة كافة الأوضاع، والذي جاء من أهمها البعد الإجتماعي، وتيسيراً على المواطنين المتقدمين للتصالح، وتنفيذاً لتوجهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين، وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.