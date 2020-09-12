رئيس الوزراء يكشف عن حيتان المقاولات: 5 دفعوا مليارات جنيه.. واتقبض عليهم

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم، خلال جلسة جمعته برؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلامين، في مدينة القليوبية.

وقال "مدبولي"، إنَّ بعض كبار المقاولين، بنوا أبراج مخالفة بكميات كبيرة في فترات سابقة، ومثلاً في محافظة الإسكندرية دفع بعضهم مئات الملايين من الجنيهات للتصالح، بعدما استغلوا الفترة الماضية في بناء عقارات مخالفة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم إلقاء القبض على مقاولين كبار، وصل أحدهم لدفع مبلغ 200 مليون جنيه، من أجل التصالح، وذلك عقب إحالتهم للنيابة العسكرية، وتحديد مخالفتهم، موضحًا أن هناك 5 مقاولين، دفعوا مليار جنيه كاملة للتصالح في مخالفات بنائهم.

وتابع: "إحنا مش جايين على المواطن البسيط، وبدأنا بالحيتان الكبار، عشان بنوا 40 ولا 80 برج مخالف، واستغلوا الفوضى، وأصبح ده وضع قائم وناس ساكنة، وعشان يتصالحوا دفعوا 100 ولا 200 مليون جنيه".

وأردف أن هناك مئات الموظفين تمت إحالتهم للنيابات، وللنيابة الإدارية، من الذين تسببوا في انتشار ظاهرة البناء المخالف.