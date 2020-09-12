مدبولي لراغبي السفر: اطلعوا المدن الجديدة.. هتلاقوا فرص ليكم ولولادكم

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء التحرير وكبار الكتاب والصحفيين بالتوعية بأن المدن الجديدة هي فرصة للحياة.

وأضاف مدبولي، رداً على استفسارات رؤساء التحرير والكتاب والصحفيين على هامش جولته بمحافظة القليوبية اليوم، أنَّ "بعض المواطنين كانوا بيغامروا بحياتهم ويركبوا مركب ويطلعوا ليبيا مثلاً عشان ياخدوا 3 أو 4 آلاف جنيه.. وليهم هنا فرص في مشروعاتنا، ومدننا الجديدة".

وتابع: "بدل متسافر، اطلع مدينة جديدة، هتلاقي هناك مكان جديد، ونضيف، وفرصة لأولادك ولنفسك".

وواصل رئيس الوزراء: "المدينة الجديدة هي مشروع جديد، وأنت كدا مخرجتش برة بلدك.. كل واحد فينا بيجري ورا أكل عيشه".