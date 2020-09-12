محامي صالح جمعة يكشف تطورات جديدة بشأن قضية الجيزة

كشف المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، عن تفاصيل قضية اللاعب في حادث السير بإحدى مناطق الجيزة، التي جرى إثرها احتجاز لاعب القلعة الحمراء وتحويله للنيابة العامة.

وقال عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "صالح جمعة كانت لديه قضية قديمة كحادث سير في منطقة الجيزة منذ وقت طويل، والنيابة فتحت القضية صباح اليوم السبت، ويخضع اللاعب للتحقيق في الوقت الحالي داخل النيابة".

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