بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث صالح جمعة في منطقة الزمالك

حصلت "الوطن"، على مقطع فيديو، يظهر اللحظات الأولى لحادث صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي في منطقة الزمالك.

واقتادت قوة أمنية لاعب وسط الأهلي إلى قسم الشرطة، بعد اصطدامه بسيارتين متوقفتين بأحد الشوارع في الزمالك، وتحرر محضر بالواقعة وثبت من خلاله وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.

وقالت مصادر أمنية إن صالح جمعة، اقتادته قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل داخل سيارة ترحيلات إلى مقر نيابة قصر النيل في محكمة عابدين، للتحقيق معه في الواقعة. صالح جمعة المستبعد من مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، في الدوري الممتاز، بات هو الشغل لجماهير الأهلي التي تسأل عنه بعد استبعاده المستمر من المباريات، حيث لم يشارك هذا الموسم إلا في 6 دقائق فقط كانت أمام المصري البورسعيدي، عندما شارك في الدقيقة 84 من المباراة التي حسمها المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

ولم يظهر صالح جمعة، الذي بات الراعي الرسمي للمشكلات في القلعة الحمراء، والتي كان آخرها هجومه على السويسري رينيه فايلر بسبب استبعاد الأخير له من المباريات، قبل أن يتم العفو عنه ويشارك في التدريبات الجماعية، بمستواه منذ انتقاله للنادي الأهلي في موسم 2015 إلا في مناسبات قليلة للغاية، وبات خارج حسابات رينيه فايلر، المدير الفني الحالي، بسبب زيادة وزنه وحاجته للوصول للمعدل البدني المناسب وفقًا لتأكيدات المدير الفني.