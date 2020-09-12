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في استجابة لشكاوى مواطنين.. رصد غياب 28 طبيباً بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
08:37 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الوحدة الصحية بأحمدية أبو الفتوح في بلقاس

الوحدة الصحية بأحمدية أبو الفتوح في بلقاس

كشف المرور على الوحدات الصحية في عدد من القرى بنطاق مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن غياب 28 من الأطقم الطبية بوحدتي طب الأسرة، بقريتي "الدوير"، و"أحمدية أبو الفتوح".

وفي استجابة سريعة لشكاوى عدد من المواطنين بوجود مخالفات في وحدة طب الأسرة بقرية "الدوير"، وعدم انتظام حضور الأطباء بها، وجه رئيس مركز ومدينة بلقاس، الدكتور عمرو عبدالعاطي، بتنفيذ حملة بقيادة غادة الحمادي، نائب رئيس المركز، وبحضور سهام عثمان، رئيس الوحدة المحلية بالزهراء، وعبدالعظيم جودة، سكرتير الوحدة المحلية بالزهراء، للمرور على الوحدة الصحية محل الشكوى.

وأسفر المرور عن تسجيل غياب 8 من الطاقم الطبي بوحدة طب الأسرة بقرية "الدوير"، وغياب 20 من الطاقم الطبي بوحدة طب الأسرة بقرية "أحمدية أبو الفتوح".

وفي سياق متصل، تفقدت نائب رئيس المركز مستوى النظافة العامة، ومراجعة تاريخ توريد النفايات الطبية بالوحدتين، كما جرى المرور على الوحدة المحلية بـ"الزهراء"، وتفقد سير العمل بها، وخاصةً فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء.

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