مواعيد وأسعار تذاكر زيارة قصر عائشة فهمي مع قرب افتتاحه

تستعد وزارة الثقافة لافتتاح معرض "كنوز متاحفنا الفنية 5.. مختارات من الفن الأوروبي"، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، بمجمع الفنون "قصر عائشة فهمي" بالزمالك، ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 31 أكتوبر المقبل.

ويضم المعرض، أكثر من مائة عمل فني، من مقتنيات متحف الجزيرة، ومتحف محمود خليل وحرمه، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، بين تصوير زيتي ونحت، لكوكبة من الفنانين العالميين، أمثال (بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار، وألفريد سيسلى وديجا) وغيرهم كثيرون من علامات الفن الأوروبي.

القصر يفتح أبوابه مجانًا للجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

القصر يتكون من طابقين، الطابق الأول يتواجد به العديد من الغرف المخصصة لعرض لوحات الفن التشكيلي، أما الطابق الثاني فيتواجد به العديد من الغرف ذات الطابع الأثري، ومنها الغرفة اليابانية التي أهديت لعائشة فهمي وصممت من أجلها، حيث نقش على حوائط الغرفة بعض من الكلمات والصور اليابانية.

وعلاوة على ذلك، يتواجد تمثالين مطليين باللون الذهبي، كما يوجد بالطابق الثاني غرفة الملابس الخاصة بها، وأيضًا غرفة "الحمامات" التي تميزت بالسخان الذي عمل بالغاز على الرغم من صعوبة إداخله في ذلك الوقت مما يدل على تواجد رفاهية كاملة تتمتع بها عائشة فهمي في ذلك الوقت.

وتتميز غرف القصر بتواجد لوحات من الحرائر والكتان، التي لا مثيل لها على الإطلاق، بالإضافة إلى تواجد زخارف أوروبية على جوانب الحوائط تعطي شكلًا جماليًا مميزًا.