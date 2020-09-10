وزيرة الثقافة تفتتح معرض "كنوز متاحفنا 5" الثلاثاء

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، معرض "كنوز متاحفنا الفنية 5.. مختارات من الفن الأوربي"، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بمجمع الفنون "قصر عائشة فهمي" بالزمالك، ويستمر المعرض حتى يوم السبت 31/10/2020 .

وصرح الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون ومعد المعرض، بأن العرض الفنى "مختارات من الفن الأوربي"، هو النسخة الخامسة من سلسلة كنوز متاحفنا الفنية التى تبناها مجمع الفنون "قصر عائشة فهمي"، منذ إعادة افتتاحه.

ويضم هذا المعرض، أكثر من مائة عمل فنى، من مقتنيات متحف الجزيرة، ومتحف محمود خليل وحرمه، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، بين تصوير زيتى ونحت، لكوكبة من الفنانين العالميين، أمثال (بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار، وألفريد سيسلى وديجا) وغيرهم كثيرون من علامات الفن الأوربي.

ولفت إلى أنها تغطي في مجموعها، فترة زمنية تتجاوز المائتى عام، ليكون بمثابة فرصة حقيقية للتعرف على الحركات التى سادت أوربا فى تلك الفترة الزمنية، والربط بينها، حيث تعد تلك العروض الاستثنائية، تجربة فريدة فى الحركة التشكيلية المصرية، ونهجا مثمرا يذكرنا بأن مصر كانت ومازالت، مركزا ومقصدا لكل فنون العالم.

يأتى هذا المعرض الفني الكبير والمهم، بعد فترة توقف طويلة، بسبب انتشار جائحة كورونا، وبذلك يعد إيذانا بعودة النشاط الفنى بقوة فى الفترة المقبلة.