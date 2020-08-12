البنك الأهلي ومصر.. كيف تستفيد من تخفيض الفائدة في "ما يغلاش عليك"؟

منذ أطلقت الحكومة المصرية مبادرة "ما يغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي لمدة 3 أشهر، والتي تعرض عددا كبيرا من المنتجات، ما بين أجهزة كهربائية، وأدوات مطبخ، وأثاث.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن تخفيض سعر الفائدة على القروض الشخصية وتقسيط بطاقات الائتمان، لتشجيع المستهلك المصري على شراء المنتج المحلي، من مبادرة ما يغلاش عليك.

تستعرض "الوطن" كيفية الاستفادة من انخفاض الفائدة على القرض الشخصي وبطاقات الائتمان، في شراء السلع والمنتجات المحلية من مبادرة ما يغلاش عليك من بنك مصر والبنك الأهلي..

القرض الشخصي من بنك مصر

تخفيض سعر الفائدة 1% على القرض الشخصي النقدي، مع إلغاء المصاريف الإدارية، لتتراوح نسبة الفائدة ما بين 14.75 إلى 18.5%.

تصل قيمة القرض الشخصي إلى مليون جنيه كحد أقصى.

سن المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عامًا، عند سداد قيمة آخر قسط من القرض.

مرونة في السداد تتراوح بين 6 أشهر وحتى 10 سنوات.

إذا كان القرض بموجب خطاب تحويل من الجهة "تحويل راتب" يجب ألا يقل عن ألف جنيه.

إذا كان بدون تحويل راتب فيجب ألا يقل في تلك الحالة عن 2000 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك مصر

شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين

طلب الحصول على القرض

صورة بطاقة رقم قومي سارية

إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 شهور

خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك

الفائدة على التقسيط ببطاقات الائتمان من البنك الأهلي

سيحصل العملاء من يقومون بالتقسيط عبر بطاقات الائتمان من البنك الأهلي على تخفيض في أسعار الفائدة خلال أول 3 شهور من بدء إطلاق مبادرة ما يغلاش عليك.

وستتراجع الفائدة على بطاقات الائتمان من 19% إلى 16% متناقصة

التقسيط لعملاء بطاقات الائتمان

يمكن للعملاء التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا، وبحد أدني للحركة 500 جنيه.

كيف يمكن تقسيط الأجهزة الكهربائية من مبادرة ما يغلاش عليك بالتليفون من البنك الأهلي..

تقسيط الأجهزة من مبادرة ما يغلاش عليك من البنك الأهلي

هذه الخدمة متوفرة للعملاء الحاليين والجدد من حاملي البطاقات الائتمانية الأصلية أو الإضافية، ويمكن استخدامها داخل جميع المتاجر في مصر وخارجها، دون الحاجة للتعاقد مع التاجر، ويمكن تفعيل الخدمة من خلال الاتصال بالخط الساخن 19623، بعد إجراء المشتريات التي تمت من أول الشهر وحتى نهايته، ويطالب بتقسيطها، بشرط ألا يقل قيمة المنتج عن 500 جنيه.