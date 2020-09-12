انخفاض طفيف بأسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 18 يسجل 724 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا لا يتعدى جنيهين في العيار الواحد في نهاية معاملات اليوم، على الرغم من أن اليوم السبت إجازة البورصة العالمية، لكن الأسواق المحلية شهدت انخفاض أسعار المشغولات الذهبية؛ ليسجل عيار 18 مبلغ 724 جنيهًا، مقابل 726 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا في نهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 963 و966 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 843 و845 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 723 و726 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و760 جنيها.