4 مصادر لمياه النيل.. "الأزرق" يمد بالنسبة الأكبر

يحصل نهر النيل على مصادره من أربع مصادر منها الموسمي وأخرى دائمة، ويمد النيل الأزرق بالكمية الأكبر بنسبة 59% من الإيراد، بينما يمد نهر السوباط نسبة 14%، ويمد نهر عطبرة النيل الرئيسي بنسبة 13%، أما بحر الجبل فيساهم بنسبة 14%.

وفقا لوزارة الموارد المائية والري تتغير هذه النسب في موسم الفيضان لتصل إلى 68% من النيل الأزرق و22% من نهر عطبرة و 5% لكل من السوباط وبحر الجبل، وتعزى المساهمة الضئيلة نسبياً للنيل الأبيض إلى الفقد الناتج عن التبخر في منطقة السدود، ويعتبر النيل الأبيض والأزرق هما الأكثر مساهمة في كميات المياه، "الوطن" تقدم تُتبعا لمسار النيلين الأهم في حوض النيل.

النيل الأبيض

بالتوازي، يعتبر نهر لوفيرونزا في بوروندي هو أقصى مصادر النيل جنوباً، وهو أحد روافد نهر كاجيرا الذي يقطع مسارًا طوله 690 كم (429 ميل) قبل أن يصب في بحيرة فيكتوريا، وتعتبر بحيرة فيكتوريا هي المصدر الأساسي لمياه النيل الأبيض وهي ثاني أكبر بحيرة عذبة في العالم، وتقع هذه البحيرة في منطقة غنية بالمستنقعات علي حدود كل من أوغندا، تانزانيا وكينيا ويقطعها خط الإستواء، وهذه البحيرة بدورها تعتبر ثالث البحيرات العظمي، وتبلغ مساحتها 67 ألف كيلومتر مربع وعمقها المتوسط 40 متراً.

ويخرج نهر النيل من بحيرة فيكتوريا عند مدينة جينجا، يعرف النيل في هذا الجزء باسم نيل فيكتوريا و يجري لمسافة 70 كيلومتراً حتى يدخل بحيرة كيوجا وهي بحيرة ضحلة لا يتجاوز عمقها 7 امتار، ثم يغادرها عند ميناء ماسيندي ويستمر في مساره عبر شلالات مورشنسون لمسافة 500 كم (300 ميل) حتى يصل إلي بحيرة ألبرت بعد 5000 كم (300 ميل) من مغادرته لبحيرة فكتوريا ينحدر فيها حوالي 514 متراً، وتبلغ مساحة بحيرة ألبرت حوالي 5300 كيلومتر مربع و يغذيها نهر سميليكي الذي ينبع من بحيرة إدوارد.

بعد مغادره بحيرة ألبرت، يعرف النيل باسم نيل ألبرت ثم يصل النيل إلي جمهورية جنوب السودان ليدخلها عند مدينة نيمولي حيث يمر عبر شلالات فولا ليعرف عندها باسم بحر الجبل، ثم يلتقي بنهر أسوا على بعد 20 كيلومترا من نيمولي، ويدخل النهر بعد ذلك منطقة السدود وهي منطقة من المستنقعات الكثيفة ويتفرع منه بحر الزراف ليلتقي معه فيما بعد، ويتصل بعدها النهر ببحر الغزال ويجري شرقاً ليلتقي ببحر الزراف ثم يلتقي بنهر السوباط الذي ينبع من الهضبة الحبشية، ثم يستعيد مساره نحو الشمال ويمتد النيل لمسافة 720 كم (445 ميل) يعرف فيها باسم النيل الأبيض، ويستمر النيل في مساره حاملاً هذا الاسم حتى يدخل جمهورية السودان ثم يمر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

النيل الأزرق

يأتي النيل الأزرق بنسبة (80-85%) من المياه المغذية لنهر النيل، ولكن هذه المياه تصل إليه في الصيف فقط أثناء سقوط الأمطار الموسمية علي هضبة الحبشة وهو ما يعرف بفيضان النيل، بينما لا يشكل في بقية الأيام من العام ذات النسبه حيث تقل المياه، وينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا الواقعة في مرتفعات إثيوبيا بشرق القارة الأفريقية و تغذيه بـ 7% فقط من إيراده في المتوسط ويغذيه عدد من الروافد بالمتبقي، ويلتقي بنهري الرهد والدندر داخل الأراضي السودانية ويطلق عليه اسم أبّاي (باللغة الأمهرية) بينما يطلق عليه اسم “النيل الأزرق” بعد عبوره الحدود الإثيوبية السودانية. ويستمر هذا النيل حاملاً اسمه السوداني في مسار طوله 1,400 كيلومتر، (850 ميل) حتى يلتقي بالفرع الآخر – “النيل الأبيض” – في المقرن بالخرطوم ليشكلا معا من تلك النقطة، مروراً بأراضي مصر، وحتى المصب في البحر المتوسط، ما يعرف باسم النيل.