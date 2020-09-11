وزير الري: فيضان النيل بالسودان لم يحدث منذ عام 1988

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أسباب تعرض دولة السودان الشقيقة لموجة الفيضانات الأخيرة.

وقال "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الفيضان هذا كان مختلفًا عن الأعوام السابقة، مشيرًا لوجود بعض الأخطاء التي تسببت في هذه الكارثة التي عاني منها السودانيون، مضيفًا: "من سنة 1988 محصلش فيضان عالي زي السنة دي".

وأوضح "عبدالعاطي"، أن المواطنين في السودان نظرًا لعدم وصول فيضان بهذه القوة منذ 32 عاما توقعوا ألا تحدث فيضانات بهذه القوة مرة أخرى، وبنو في مجرى الفيضان "بنت وردمت في النيل وده زود المشكلة"، مؤكدًا أن وزير الري السوداني هو من صرح بذلك.

وتابع: "حصل حاجتين في السودان المية اللي جاية من الحبشة كانت كتيرة وحصل مطر غزير في السودان"، مؤكدًا أن ذلك لا علاقة له بالسد الإثيوبي ولكنها "حاجة من عند ربنا".