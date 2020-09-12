تنسيق جامعة القناة يستقبل 119 طلباً لتقليل الاغتراب

استقبل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس، اليوم، عدداً من الطلاب الراغبين في التقدم بطلبات لتقليل الاغتراب، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح الدكتور محمد غنيم، رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، أنه مع بداية فتح باب تقليل الاغتراب، استقبل المكتب 119 طالباً وطالبة، فيما أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن مرحلة تقليل الاغتراب تستمر حتى الأربعاء المقبل، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تقليل الاغتراب الغرض منه أن يلتحق الطالب بكلية مناظرة للكلية التي تم قبوله بها، بناءً على نتيجة مكتب التنسيق، ولكن في أقرب مكان متاح له، وليس الغرض من تقليل الاغتراب تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه من جديد.