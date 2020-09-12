ننشر سعر المتر التجاري في محافظة الإسكندرية "تعرف عليها"

بعد إعلان التخفيضات الجديدة على أسعار التصالح في مخالفات البناء، ننشر سعر المتر التجاري في محافظة الإسكندرية، حيث تحديد سعر المتر، وفقاً للمنطقة السكنية، وذلك بعد التخفيض بنسبة 25%.

ويصل متوسط سعر المتر "التجاري" بالمناطق المتميزة إلى 1532 جنيهاً، بينما يبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق غير المخططة بالمدن، حوالي 421 جنيهاً، ومتوسط سعر المتر في القرى 258 جنيهاً، أما عن متوسط سعر المتر في العزب والكفور، فيبلغ 146 جنيهاً.