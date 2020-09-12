باحث: أسعار التصالح في مخالفات البناء أقل من قيمة الخدمات المقدمة

قال الدكتور فرج عبدالله، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن وقف عملية البناء العشوائي وغير المنظم، شيء مهم هذه الفترة، لكي تتمكن الدولة المصرية من استكمال البناء المخطط وإدخال المرافق الجيدة.

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن توصيل مرفق المياه لـ98% من الوحدات السكنية في مصر شيء مهم، موضحًا أن الدولة غير قادرة على الوصول لنسبة الـ100%، بسبب اكتشاف البناء غير المنظم في منطقة غير مرصودة، وأن الدولة ترصد جميع المناطق التي ليس بها مرفق المياه، لكي تقدم هذه الخدمة بشكل كامل وجيد.

وأردف، أن القيادة السياسية أعلنت في وقت سابق، أن من يحتاج إلى شقة أو وحدة سكنية مخفضة موجودة، حيث إنها غطت وحدات الإسكان الاجتماعي، في الكثير من المدن الجديدة لتتماشى مع زيادة عدد السكان، مؤكدًا أن الدولة والمواطن متفقًا عن أهمية أحداث تنمية على الأرض.

وأكد، أن تطبيق الحد الأدنى في مخالفات البناء بـ50 جنيه، جاء تسهيلًا على المواطنين، موضحًا أن تقييم أسعار التصالح أقل من ما تقدمه الدولة من خدمات، والمواطن الذي لم يتقدم للتصالح في مخالفات البناء هو رهينة في استكمال مشروعات التطوير من قبل الدولة، موضحًا أن ما تسعى اليه الدولة يصب في مصلحة المواطن.