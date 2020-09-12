عبدالمنعم سعيد: مخالفات البناء تضر مصر وهناك محاولات جادة لوقفها

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، سلط الضوء على الحالة الواقعية المتواجدة، وكيفية تعامل الدولة مع التعديات على مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة لا تترك أي قضية من القضايا الكبرى دون حل، ضاربا بحل مشكلة الكهرباء مثالا، لافتا إلى أن خوض الدولة في حل بعض القضايا الشائكة مثل التعليم، أحدث "خضة" للمجتمع.

وأضاف "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن قضية البناء العشوائي، تمثل تحديا آخر ومشكلة صعبة ومركبة، "اللي شوفته النهاردة أمثلة ناصعة، وبينت كيف عملنا ضرر لأنفسنا وفي بلدنا"، لافتا إلى أن تلك القضية تضر مصر من الناحية الزراعية والغذائية، وتضع صحة المواطنين في خطر، وأصبحت هناك مناطق كتل خرسانية متلاصقة.

وأشار إلى أن هناك محاولة جادة من الحكومة، لحل مشكلة البناء العشوائي والتعديات، مؤكدا أن الدولة ترغب في حل المشكلة من خلال التصالح على بعض مخالفات البناء، وليس لجني الأموال، مضيفا: "مخالفات البناء تمتد لأكثر من 40 عامًا ضاع فيها 400 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر".