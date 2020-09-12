مواعيد وإجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد في 4 جامعات

تستعد العديد من الجامعات المصرية لإجراء الكشف الطبي للطلاب المرشحين لكلياتها في العام الجامعي 2020-2021، وتستعرض "الوطن" خطوات إجراء الكشف الطبي ببعض الجامعات على النحو التالي:

أولًا: جامعة القاهرة

1- يتم الكشف الطبي بمستشفى الطلبة جامعة القاهرة.

2- إحضار إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة + صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة.

3- ممنوع منعا باتًا دخول الطلاب دون ارتداء الماسك (يتم توفيره بواسطة الطالب).

4- ممنوع تواجد أولياء الأمور منعًا للتزاحم داخل وخارج المستشفى.

5- يتم عمل تحليل فيروس (C) لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية.

6- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار الآتي:

- استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني.

- إحضار أصل وصورتين من إيصال سداد فوري.

- إحضار صورتين شخصيتين عند عدم معرفة رفع الصورة على الموقع.

ويمكنك الاطلاع على جدول الكشف الطبي لطلاب جامعة القاهرة من هنـــــــــا.

ثانيًا: جامعة حلوان

- يدخل الطالب على رابط التسجيل: http://app2.helwan.edu.eg/detmed/.

- في حال تسجيل البيانات لأول مرة، يضغط الطالب على "تسجيل بيانات طالب جديد".

- يستكمل الطالب البيانات في النموذج مثل الاسم، الكلية، الرقم القومي ورقم الجلوس، وإدخال رقم الموبايل، ثم الضغط على زر التسجيل.

- يضغط الطالب على "طباعة الإفادة".

- يسدد الطالب رسوم الكشف، من خلال كود الدفع الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة أمامه.

- بعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبي فيضغط عليها.

- تظهر للطالب استمارة موضحا بها موعد الكشف الطبي، وعليه أن يتأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة، وحال عدم ظهوره يتم تحديث الصفحة حتى يظهر.

ثالثًا: جامعة بنها

أعلنت الإدارة العامة للشئون والخدمات الطبية بدء الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام الدراسي 2020/2021 ابتداء من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر المقبل، حتى يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2020، ووفقًا لجدول الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام 2020 /2021 مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رابعًا: جامعة طنطا

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021 لجميع الكليات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الحالي وحتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنّه تم تخصيص الفترة من 13- 15 أكتوبر لتخلفات جميع الكليات، مؤكدًا أنه تم توجيه القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان سلامتهم.