خطوات إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن التعليمات الإرشادية للطلاب لإجراءات تسجيل الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي 2020-2021 من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة.

ويبدأ مكتب التنسيق القبول للكليات إرسال أسماء و بيانات والكشوفات النهائية للطلاب المقبولين بكليات بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، على أن تبدأ الجامعات بعدها في إجراء الكشف الطبي لهم.

وتستعرض "الوطن"، في النقاط التالية أبرز الإجراءات للكشف الطبي في الجامعة:

- يتطلب على كل طالب الدخول على موقع الكشف الطبي من خلال الرابط التالي http://app2.helwan.edu.eg/DetMed.

- يقوم الطالب بالضغط على تسجيل طالب جديد وملئ البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي وهي "اسم الطالب - ‎ الرقم القومي - النوع - الكلية التى تم الترشيح لها - ‎رقم الجلوس - ‎ - تأكيد رقم الجلوس‎ - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب - رأي الطالب في الخدمة".

- يتم طبع الإفادة ويظهر للطالب كود الدفع.

- يقوم الطالب بدفع رسوم الكشف الطبي من خلال كود الدفع الإلكتروني وذلك من خلال المنافذ التالية "أمان - مصاري - بي - إيجي باي - ممكن - سداد - سمارت - وقتي - البريد المصري".

- بعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبي فيقوم بالضغط عليه، ثم تظهر الاستمارة موضح بها موعد الكشف الطبي ويجب التأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة وفي حالة عدم ظهوره يتطلب على الطالب عمل تحديث للصفحة حتى يظهر.

انطلاق مرحلة التسجيل لتقليل الاغتراب حتى الأربعاء المقبل

وبدأت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، اليوم، استقبال الراغبين من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة، المسجلين لرغباتهم الفترة الماضية، للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات ما بين الكليات المناظرة وغير المناظرة في ضوء النسبة من المجلس الأعلى للجامعات والمحددة بـ10% من إجمالي عدد طلاب الكليات، وذلك بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ولمدة 5 أيام.

وتبدأ معامل تنسيق جامعة القاهرة، صباح اليوم، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، في استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي الراغبين في إجراء تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، التسجيل لتقليل الاغتراب 2020 تجريبيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين سجلوا رغباتهم في المرحلتين من تنسيق الكليات 2020 الفترة الماضية، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني.