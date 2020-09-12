رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة مكة على نفقة الدولة

كتب:

الوطن
09:44 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج الطفلة مكة التي تبلغ من العمر عامين، وتعاني منذ ولادتها باعوجاع فى كفوف يديها الاثنين وتحتاج إلى إجراء عملية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم التواصل مع أيمن أحمد جنيدي والد الطفلة مكة، حيث تم توجيهها إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لتوقيع الكشف عليها و إجراء الفحوصات اللازمة، غدًا الأحد، حيث سيتم التنسيق لإجراء عملية جراحية لها حسب ما تتطلبه حالتها علي نفقة الدولة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

اقرأ المزيد:

"طفل العجانة" يتجه للقاهرة لاستكمال العلاج على نفقة الدولة

الصحة: المواطنون يصرفون العلاج على نفقة الدولة 4 مرات خلال السنة

وزيرة الصحة تعلن تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة أوتوماتيكيا

الصحة مع بدء تجارب لقاح كورونا بمصر: نشارك بـ6 آلاف متطوع مع 4 دول