الصحة: المواطنون يصرفون العلاج على نفقة الدولة 4 مرات خلال السنة

قال الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية بوزارة الصحة، إن تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي لحملة "100 مليون صحة"، منح مصداقية للمواطنين لها، وهذا تسبب بنجاحها بشكل كبير، كما أن نسبة قرارات العلاج والمتابعات الخاصة لمرضى فيروس سي، الدين يعانون بتليف وبمراحل متأخرة في الكبد، انخفضت في المجالس، ويرجع ذلك لفاعلية العلاج وتأثيره إيجابا على الكبد.

وأضاف "زيدان"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أن حملة "100 مليون صحة"، لم تتوقف خلال أزمة فيروس كورونا، لكن كان هناك بالطبع أولوية لمكافحة كورونا، لافتا إلى أن جميع قطاعات الوزارة، تتعاون في الحملة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا، أثر على حملة "100 مليون صحة"، لدلك جرى إعادة تنشيطها من جديد.

وأوضح أن 36% من المرضى المسجلين على قاعدة بيانات المجالس الطبية، لم يجددوا قرارات العلاج على نفقة الدولة لمدة 3 أشهر، وعند عرض تلك الأرقام على القيادة السياسية، وجهت على الفور بإعادة تنشيط المبادرة، ومنح المرضى علاجهم ومتابعتهم، لتقليل نسب الوفيات جراء فيروس كورونا بشكل غير مباشر.

وأشار إلى أن البعض متخوف من الذهاب إلى المستشفى بسبب كورونا، بالرغم من أن العيادات الخارجية لها ممرات آمنة، بعيدا عن قسم الداخلي ومرضى كورونا، لافتا إلى أن المواطنين يصرفون العلاج على نفقة الدولة 4 مرات خلال السنة "أي مريض عنده أمراض مزمنة إحنا مسؤولين عنه".