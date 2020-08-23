بنك مصر يشارك في مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي

قام بنك مصر بالاشتراك فى مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك والتى بدأت فى يوليو الماضى وتستمر لمدة 3 أشهر، وذلك انطلاقاً من دور البنك فى دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، حيث كان «مصر» من أوائل البنوك التى قامت بالاشتراك فى المبادرة وتقديم جميع وسائل الدعم لإنجاحها بما يمتلكه البنك من مقومات تتمثل فى امتلاكه شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين للمبادرة من الموظفين، وكذا أصحاب المعاشات، وامتلاكه لحوالى 700 فرع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى البنية التكنولوجية المتميزة.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز الاستهلاك وتنشيط عمليات البيع والشراء، حيث تقوم على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.

وفى هذا الإطار، أوضح بنك مصر فى بيان له، أنه قام بإعداد حزمة من العروض المتميزة لعملائه الراغبين فى الاشتراك فى المبادرة، منها إتاحة تقسيط مشتريات عملاء البطاقات الائتمانية مع تخفيض الفائدة إلى أقل فائدة ممكنة لتصل إلى 16% سنوياً على الرصيد، بالإضافة إلى تقديم قروض شخصية لتقسيط المشتريات بأسعار عائد أقل بنسبة 1% عن الأسعار المطبقة خارج المبادرة، مع الإعفاء الكامل للمصاريف الإدارية لمدة تقسيط تصل إلى 24 شهراً، وبقيمة مشتريات تصل إلى 25 ألف جنيه مصرى.