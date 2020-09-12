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آل الشيخ يوجه رسالة دعم لمؤمن زكريا

كتب:

أحمد البكري
10:33 م | السبت 12 سبتمبر 2020
تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا

تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا

حرص المستشار تركي آل الشيخ مستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على دعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "لا يمكن أن أتاخر يومًا ما على أي من أبناء وطني الثاني مصر خصوصا عندما يكون ابنا مخلصًا من أبناء النادي الأهلي الذي أعشقه واتشرف بالانتماء له مشجعا ومحبا.. ترجع بالسلامة يا مؤمن أحسن من الأول".

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