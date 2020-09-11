من مؤمن زكريا لمجند القطار.. يوم جبر الخواطر

جبر الخواطر جاء في محل العبادة، لين القلب والإحساس بالغير والمساعدة والدعم كلها أمور بسيط فعلها وكبير أجرها، تختلف الأماكن والأوقات والأسباب وتجتمع الرحمة في قلوب لم تتلاقى، ليعد يوم الخميس 10 سبتمبر، يوما لجبر خاطر مجند قطار المنصورة ومؤمن زكريا في الأهلي.

لم تنس إدارة النادي الأهلي لاعبها مؤمن زكريا في أزمته، وحرصت على دعمه في محنته المرضية، لتقرر الاحتفاء به وسط زملائه في النادي الأهلي، استقبل فيها لاعبو الأهلي زملائهم، بحفاوة كبيرة، كما استقبل سيد عبدالحفيظ، اللاعب من أمام بوابة النادي، حتى الدخول معه إلى ملعب "مختار التتش".

غلب على الزيارة أجواء من المداعبات بين مؤمن زكريا وبين اللاعبين، منهم محمود عبدالمنعم كهربا، صالح جمعة، ومحمد الشناوي، وظهرت الفرحة على وجه مؤمن وزملائه بالفريق، في جميع الصور التي تم التقاطها لهم، ووجه مؤمن زكريا، من خلال ظهوره عبر الفيديو، الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للأهلي، قائلاً: "بحبكم.. وحشتوني".

قطار المنصورة كان شاهدا اليوم، على محاولة جبر الخاطر لأحد مجندي مصر، وذلك بعدما نشبت مشاجرة بين المجند ومحصل تذاكر القطار حول سعر التذكرة، لكن المجند لم يتمكن من دفعها ويجبره مسؤولو القطار على المغادرة، لتتصدى له السيدة صفية، التي عرفت بـ"سيدة القطار"، وتتطوع لدفع عنه ثمن التذكرة، لينتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل مجسدا ذلك المشهد.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، تقدمت بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة"، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".