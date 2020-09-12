السجيني: المدن الجديدة ليست للأثرياء يجب تقليل أسعار المخالفات بها

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن ما يتم تطبيقه على المحافظات، يجب تطبيقه على المدن الجديدة، وذلك لوجود تصور خاطئ، بأن تلك المدن للأثرياء فقط، وهناك في المدن الجديدة، مواطنين على المعاش، وآخرين إمكاناتهم الاقتصادية ليست جيدة.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "DMC"، أنه تواصل مع قيادات وزارة الإسكان، لتقليل أسعار المخالفين في المدن الجديدة، وذلك لتكوين سيمفونية طيبة لتحقيق المبتغي من ذلك القانون.

وأوضح أن مثل تلك الملفات، يجب على الدولة العمل فيه لتقنين الأوضاع، وعدم السعي للتحصيل بالمقام الأول: "المسألة أولها كرامة وآخرها كرامة، والمبدأ الخاص لطلب القليل في الكثير، يجمع هي قناعة نسعى لترسيخها".

وأكد أن أي ملاحظة يجري التوصل إليها، حول القانون يتم فيه التواصل مع الحكومة، ومن ثم تعديل تلك الملاحظات حتى تكون مناسبة للمواطنين، بدون الإضرار بالناس: "لن يكون هناك ضرر بالناس، أحنا جايين كلنا بنشتغل علشان الناس، والعمل ده عام، ونجاحنا هو رضاء الناس الحقيقي وليس الوهمي".