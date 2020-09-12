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زايد: حصلنا على موافقة تصنيع لقاح كورونا في مصر.. ونتعاون مع 4 شركات

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شريف سليمان
11:32 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر تتعاون 4 شركات تطور لقاحات كورونا، موضحةً: "شركة منهم أخدنا منها الموافقة على التصنيع بمصر، وهي قربت تنهي المرحلة الثالثة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC  مصر": "منظمة الصحة العالمية ستقيم مصنع فاكسيرا خط 60، والجهات الدولية ستقيمنا ونحن على كامل الاستعداد، ووفد من الشركة سيزور مصر يوم الإثنين المقبل، للتقييم النهائي".

وتابعت: "في حال ثبوت فاعلية اللقاح الذي قاربت إنهاء المرحلة الثالثة من تجاربه، ستكون مصر إحدى الدول التي تصنعه، والعقد ينص على نقل التكنولوجيا، حتى يكون لمصر القدرة على إنتاج هذا النوع من التطعيمات وتأمين احتياجاتها".

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