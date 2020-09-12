وزيرة الصحة تصل حميات امبابة لمتابعة تجارب اختبار اللقاح الصيني

وصلت الدكتورة هالة زياد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مستشفى حميات إمبابة، لمتابعة أولى التجارب السريرية التي تجرى على المتطوعين لاختبار اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، بدء تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنَّ الوزارة ستبدأ التجربة على لقاحين من شركة صينية، لافتًا إلى أنَّ الشركة لها تاريخ طويل في مجال اللقاحات والتطعيمات، وأنَّ اللقاحين ثبتت فعاليتهما في مراحل التجارب السريرية الثلاثة في بعض الدول التي أجرت التجارب عليهم.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ هناك أكثر من 135 لقاحاً دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، مؤكّدة أنَّ العالم وصل إلى مرحلة واعدة في رحلة البحث عن اللقاحات لفيروس كورونا، فكلما زاد عدد اللقاحات المرشحة زادت فرص النجاح، وعادة ما يكون معدل نجاح اللقاحات المرشحة 10%.

وعن الفئات العمرية التي ستجرى التجارب السريرية عليها، بينت المصادر، أنَّه سيجرى على الأشخاص الأكبر من سن 18 عاماً، ولن يكون هناك أي تجريب على الأطفال، وستجرى التجارب على نحو 15 ألف متطوع كعدد إجمالي، منهم 7 آلاف ستجرى التجارب عليهم داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وتابع المصادر، أنَّ مدة التجريب ستجرى على مدار 60 يومًا، ومتابعة الحالات ستكون خلال 12 شهرًا وسيحصل المتطوع على جرعتين.