"وزيرة الصحة": قلت لزملائي إني عايزة أجرب لقاحي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الأبحاث الإكلينيكية التي تجرى لقاحات فيروس كورونا المستجد تضامنية.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "استلمنا 6000 جرعة من لقاحي كورونا، ونحقن المبحوثين بلقاح دون أن يعرف الشخص الذي يقوم بعملية الحقن هوية اللقاح، لكنه يجرى تحديده من خلال كود معين، وبالتالي فإن الباحث أو المبحوثين لا يستطيعون تحديد هوية اللقاحين الذين سيجربا على 6 آلاف مصري، وذلك لضمان الشفافية الكاملة الناتجة".

وتابعت: "نحقن المبحوثين بالبلاتيفو، وهو محلول وهمي، وبينما سيحصل الآخرون على اللقاح الأول، ومبحوثين آخرون سيحصلون على اللقاح الثاني، وذلك لفك الشفرة ومعرفة أي اللقاحين كونا أجسامًا مضادة أكثر من الآخر".

وأردفت: "قلت لزملائي إنني من أوائل الناس الذين يريدون خوض تجربة التطوع لتجربة اللقاحين وتلقيت اتصالات كثيرة يطلب فيها المواطنون التطوع لإجراء التجارب"، مشددة على أنهما مريا بكل الأبحاث في المرحلتين الأولى والثانية للتأكد من أمانهما.