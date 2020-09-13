خطوات استخدام رصيد بطاقة التموين في شراء منتجات "ما يغلاش عليك"

في يوليو الماضي أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لتشجيع المستهلك المصري على شراء المنتج المحلي تحت عنوان "ما يغلاش عليك" لمدة 3 شهور، والتي تهدف إلى التشجيع على الاستهلاك، من خلال عرض اكثر من 65 ألف منتج محلي الصنع.

ووضعت وزارة المالية عددا من التيسيرات الجديدة لدعم المستهلك المصري، خاصة مع اقتراب العام الدراسي، واحتياج الأسر لشراء المستلزمات الدراسية، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كيف يمكن الاستفادة بالرصيد الذي يتواجد في بطاقات التموين للحصول على المنتجات بسعر أقل.

مميزات الشراء ببطاقات التموين

بالإضافة إلى الخصم الذي يقوم التجار والمصنعون بوضعه على أسعار السلع إذا كان أكبر من 15%، لأي سلعة ستدعم الخزانة العامة للدولة أصحاب البطاقات التموينية بخصم 14% بدلًا من 10%، وإذا كانت تخفيضات التجار والمُصنعين للسلعة تساوي أو أقل من 15% سيكون دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية خصمًا بمقدار 10%.

وبالتنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة "مايغلاش عليك".

كيفية استخدام الرصيد المتبقي ببطاقة التموين

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من الرصيد المتبقي، من خلال الدخول على موقع المبادرة، وتسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم اختيار المنتجات المراد شراؤها.

الدخول على سلة المشتريات، وتحديد طريقة الدفع، باستخدام بطاقة التموين.

ويتم من خلال تسجيل الرقم القومي لصاحب البطاقة، ورقم الهاتف، والدفع من خلالها.