وزيرة الصحة: زيارتي للسودان رسالة تضامن من الرئيس والشعب المصري

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن زيارة السودان كانت مهمة للغاية، وهي رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري للأشقاء في السودان، نظرا لحجم الفيضانات، التي لم تحدث منذ عشرات السنين، وتعرضت 17 ولاية من 18 للضرر، كما تعرضت 7 ولايات للضرر بشدة.

وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الزيارة كانت الجسر الثالث للسودان، حيث الجسر الأول، تزامن مع جائحة كورونا، والجسر الثاني كان 5 طائرات مصاحبة لزيارة رئيس الوزراء للسودان منذ شهر، واليوم انطلقت الطائرة رقم 6 بالجسر الجوي الثالث.

وأشارت إلى أن المعونات ليست طبية فقط، لكن معونات دوائية وغذائية ومستلزمات معيشة، حيث تم توجيه طائرتين للدعم الطبي، واليوم تم توجيه طائرة للدعم الطبي، لافتة إلى أن الفيضان بدأ في الانحسار، متوقعة ظهور للذباب والبعوض، لذا يجب رش المستنقعات، وهناك 20 طبيبا مصريا هناك للطب الوقائي.

وأوضحت أنه تم إرسال مستلزمات الرش بطائرة اليوم، وسيتم تكثيف الجسر الجوي للمعونات والأغذية والمستلزمات الطبية والمحاليل، وكل شيء يحتاجه السودان.