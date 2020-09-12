عنان: ميزانية الصحة ستزيد لـ300 مليار جنيه عام 2021

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن معيار نجاح أي سيطرة على وباء هي معدلات الوفاة، وأن حصيلة الوفاة من فيروس كورونا "كوفيد 19" جاءت بسيطة بالنسبة للكثير من الدولة، حيث إن مصر تخطت الأزمة بطريقة جيدة، ولم تتضرر اقتصاديًا كباقي الدول.

وأضاف "عنان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر خرجت بدروس مستفادة من هذه الأزمة التي يتعايش معها العالم في الفترة الحالية، إذ أن مصر كانت جاهزة ومستعدة للتعامل في توسيع وتطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية وتجهيز المستشفيات وتوفير الأدوية وتوفير بروتوكولات العلاج وحماية الأطقم الطبية ولم نشعر بنقص الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، موضحًا أنه لابد من التركيز على الجانب التوعي وهو أكثر تحدي نواجه الآن، نريد أن يكون هناك وعي أكثر من قبل المواطنين دون وجود قيود وقوانين.

وأكد أن الفرق الطبية والمواطنين أصبحوا أكثر قدرة على التعامل مع أي أزمة خلال الفترة المقبلة، إذ أن المواطنين لديهم فكرة العلاج مبكرًا ينهي الأزمة سريعًا، متابعًا: "الدولة استعدت لمواجهة الأزمة سريعًا، مع ظهور اول حالة كان هناك مستشفى للعزل، والسيطرة على السفينة كان في بداية الوباء بشكل كبير"، وأن مصر واجهت الوباء في المرحلة الثانية وبدأت في وقت متأخر عن العالم وهو ما أعطى فرصة جيدة للتعامل مع الوباء.

وأوضح أن مهمة توفير مستشفيات للأمراض الصدرية في ظل أزمة كورونا كان تحديا كبيرا وكان شيئا معقدا، إذ أن معدل عمليات القلب والأمراض الصدرية كان في المعدل المعتاد.

وأردف أن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي كانت تتعامل على فيروس سي تسببت في انتصار الدولة على الفيروس قبل عام 2020، إذ أن العديد من التقارير كانت تحوي بأن مصر غير قادرة عل التخلص من الفيروس قبل 2030، وهو ما يكشف نجاح مصر في هذا الملف، بالإضافة إلى أن صرف الأدوية لكبار السن بشكل يكفيهم لأكثر من 3 أشهر وفر حمايه لهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: "ميزانية الصحة كانت 35 مليار جنيه وارتفعت لـ70 مليارا مع أزمة كورونا، وستزيد لـ300 مليار جنيه مع عام 2021".