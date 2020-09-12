وزيرة الصحة: حكاية مصر في مواجهة كورونا عظيمة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن العالم يعتد بنسبة الإصابات بين كل مليون مواطن وكذا الأمر بالنسبة للوفيات، مشيرةً إلى أن مصر يقيم على أرضها 107 ملايين شخص، وبالتالي لا يستقيم مقارنة أعداد الوفيات والإصابات فيها بدولة يقيم عليها مليونا شخص.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "ما زلنا في الموجة الأولى، ونحقق انخفاضًا كبيرًا في الإصابات، واستقبلنا 200 ألف سائح في 3 محافظات منذ أول يوليو، ولم نغلق المصانع ولم نطبق حظرًا شاملًا للتجوال وأجرينا انتخابات مجلس الشيوخ وامتحانات الثانوية العامة والتعليم الفني والتعليم الأزهري".

وتابعت: "الوضع الحالي يرجع سببه إلى الإدارة السياسية الحكيمة ومتابعتها الدائمة اليومية من قبل الرئيس السيسي ولجنة الأزمات واللجنة الطبية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحكاية مصر عظيمة، وهذا الأمر يرجع إلى حكمة الإدارة وتضافر الجهود".