محافظة القليوبية: قانون التصالح قائم بصفة استثنائية لصالح المواطن

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن البناء المخالف في منطقة الخصوص بالمحافظة، جاء بطريقة غير منظمة ويصعب تقديم الخدمات لأهلها، معقبًا: "شوارع المنطقة تبان خطوط، وهناك صعوبة دخول عربات الحماية المدنية حال وجود أي حادث أو حريق".

وأكد "الهجان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 قائم بصفة استثنائية لصالح المواطن، موضحًا أن هناك إقبالا كثيفا من الجمهور على ملف التصالح بالمحافظة.

وأضاف أن عدد المخالفات بالمحافظة وصل لـ112 ألف مخالفة، ونسبة كبيرة تقدموا للتصالح، والتيسير على المواطن في الريف وتخفيض السعر لـ50 سيزيد من نسب الإقبال خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المحافظة خفضت في أسعار التصالح من 10% إلى 50% من قيمة التصالح وهو ما تسبب في زيادة إقبال المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك تسهيلات تقدم في المراكز التكنولوجية لتكون لديها القدرة على استيعاب المواطنين.

وتابع: "قانون التصالح الجديد هيعمل خط على الأراضي، ولن نسمح بأي تعدي على متر في الأراضي، لأنها ثروة قومية".