محافظ القليوبية: "الخصوص" كانت أرضا زراعية بالكامل قبل 2011

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن قانون التصالح هو قانون استثنائي صدر خصيصاً من أجل مصلحة المواطن المصري، وتقنين أوضاعه، من أجل أن يشعر بالاطمئنان مستقبلاً، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف "الهجان"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة المصرية الأولى، أن التعديات صارخة وتهدد المواطن والدولة، لافتاً إلى أن مدينة "الخصوص" مبنية بالكامل على أرض زراعية، وأنها كانت جميعها أراض زراعية قبل عام 2011.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بمراعاة البعد الاجتماعي في حجم مخالفات البناء بالقرى والنجوع، مشدداً على أن القانون يصب في صالح المواطن المصري.